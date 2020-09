Nasce Caraval, nuova compagnia teatrale cremasca FOTO

Nasce una nuova compagnia teatrale, la “Caraval” esordisce a Crema e annuncia i suoi progetti.

Associazione Caraval

Venerdì 25 settembre, l’associazione culturale “Caraval” si è presentata ufficialmente a un piccolo gruppo di spettatori ospitati per l’occasione nella sede di via Cavour a Crema. Il presidente Lorenzo Samanni ha introdotto i progetti attualmente in corso, comprensivi di corsi di teatro che si terranno in sede, e raccontato le origini di questa giovane e intraprendente compagnia.

Corsi e progetti

Primo appuntamento, il 15 novembre al teatro San Domenico con “Miseria e Nobiltà” e “L’Inferno di Dante”. Seguiranno altri progetti come la “Scuola di magia italiana”, un campus di 3 giorni dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. A breve avrà inizio anche “Let’s Play! – Impara l’inglese giocando”, pensato per la fascia d’età 6-10 anni, elaborato e diretto da Sofia Ogliari. La serata è terminata con le esibizioni live degli attori Nicola Pignoli e Vera Rossini, prima di un brindisi di buon auspicio.

