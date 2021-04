L’incrocio più trafficato di Vailate sarà rifatto

Alta velocità e mancate precedenze fra le vie Marconi, Colombo, Caimi e Martiri della Libertà: l’incrocio più trafficato del paese verrà rifatto grazie a 100mila euro di contributo statale.

Due opzioni per l’incrocio più trafficato del paese

L’intersezione sarà messa in sicurezza grazie ai fondi statali per lo sviluppo sostenibile del territorio, e sono due le soluzioni intavolate dallo studio “Percudani” ora al vaglio dell’Amministrazione.

La prima è quella di collocare tre passaggi pedonali rialzati, così da far rallentare i veicoli che si apprestano a impegnare l’incrocio; la seconda prevede invece di sopraelevare tutta l’intersezione.

Mancate precedenze

Sebbene chi proviene da via Martiri della Libertà e da via Colombo debba fermarsi allo stop, qualcuno svolta spesso in via Caimi senza prestare attenzione all’attraversamento pedonale. Non accade lo stesso dalla parte apposta, visto che la visibilità è maggiore.

In attesa del piano altimetrico

Fra le due soluzioni, la più gettonata sembra essere quella degli attraversamenti rialzati, nonostante l’Amministrazione sia intenzionata a intervenire su tutto l’incrocio per risolvere il problema alla radice.