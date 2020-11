Libri a domicilio grazie ai volontari ANC

La cultura non si ferma nemmeno durante il lockdown. A Vailate, arrivano i libri a domicilio.

Libri a domicilio

Le biblioteche sono un punto di incontro e di scambio culturale, ma durante il lockdown i lettori non hanno la possibilità di recarvisi. Poco male, perché se non è il lettore che va alla biblioteca, è la biblioteca che va al lettore grazie alla consegna a domicilio. Il funzionamento è molto semplice: basta contattare la biblioteca telefonicamente e prenotare libri e dvd. La biblioteca prende in carico la richiesta e comunica al lettore giorno e ora della consegna. Una volta scaduto il prestito, anche il ritiro verrà effettuato a domicilio. Il tutto in estrema sicurezza, grazie alla quarantena a cui viene sottoposto tutto il materiale prestato.

I volontari ANC

Un servizio che esiste grazie alla sinergia fra Istituzioni e volontariato. I volontari che si occupano di effettuare il servizio sono Enrico Fontana e Monia Macrì dell’Associazione nazionale carabinieri. Su indicazione del bibliotecario Nicolò Viviani i due volontari raccolgono i nominativi delle persone che hanno prenotato un volume e una volta a settimana girano per Vailate per recapitare saggi e romanzi. Il primo giro di consegne

