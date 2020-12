Il comandante va in pensione

Sergnano saluta il comandante Flavio Bonsignori, in pensione dopo tanti anni alla guida della Polizia locale.

Il riconoscimento

Motivo per il quale, il sindaco Angelo Scarpelli ha pensato di omaggiarlo con una targa ricordo. Un punto di riferimento per i sergnanesi e non solo, essendo stato il responsabile del servizio di Polizia locale coi comuni associati a Sergnano. Anche se sarà difficile sostituirlo, è già partita la pratica di mobilità e il termine per le candidature è stato raggiunto proprio ieri.

La carriera

Diplomato all’Istituto Marazzi di Crema, Bonsignori ha conseguito la qualifica di disegnatore meccanico nel 1976. Una formazione che non gli ha impedito di prendere l’attestato di idoneità come ufficiale di Polizia locale, mestiere che lo ha portato in diversi paesi del Cremasco. La prima esperienza risale al 1994, quando Bonsignori mosse i primi passi come agente e autista di scuolabus a Torlino Vimercati. Fino al 2008 è stato addetto all’Ufficio di Polizia locale a Capralba e nel 2009 ha preso definitivamente “casa” a Sergnano.

TORNA ALLA HOME