Giuseppe Sangiovanni è Cavaliere della Repubblica

Il capralbese Giuseppe Sangiovanni è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana “per l’impegno civile e l’attività di volontariato svolti con umiltà e totale disinteresse personale”.

Esperienze politiche e sportive

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha riconosciuto l’alta onorificenza al capralbese classe 1939, ex dipendente della «Olivetti» e tra i fondatori dell’US Capralbese. Ex segretario della sezione locale della Democrazia Cristiana, Giuseppe Sangiovanni, per tutti Pino, è stato anche amministratore comunale a Capralba e sindacalista, catechista e membro del Consiglio pastorale parrocchiale.

Cavaliere della Repubblica

Nei giorni scorsi il sindaco di Capralba Damiano Cattaneo lo ha accompagnato dal prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi, che gli ha consegnato il riconoscimento e una lettera di congratulazioni.

“Pino è sempre stato fortemente impegnato, fin dalla giovinezza, nelle attività politiche e solidali, specialmente in oratorio e nella Capralbese che ha contribuito a fondare – ha commentato Cattaneo – Ci fa piacere che sia stato insignito dal Presidente della Repubblica di questo encomio perché ancora oggi non manca di svolgere importanti iniziative improntate sul volontariato”.

