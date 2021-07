Da settembre tornano i servizi scolastici scuolabus, pre-scuola e mensa

Approvato il Piano di diritto allo studio: tornano i servizi scolastici: mensa, scuolabus e pre-scuola.

Tornano i servizi scolastici

Nella speranza che a settembre gli alunni italiani possano tornare definitivamente fra i banchi, il Consiglio comunale dà il via libera al ripristino di alcuni servizi scolastici a domanda individuale di vitale importanza per le famiglie.

Il pre-scuola

A partire dal 13 settembre torna il servizio pre-scuola, rivolto ai soli alunni della primaria. Avrà un costo annuale di 25 euro e inizierà alle 8.

Trasporto scolastico

Ripristinato anche il trasporto scolastico, che l’anno scorso era stato riservato unicamente agli alunni residenti nelle frazioni. Il costo è di 25 euro all’anno e sarà attivo a partire dal 13 settembre, rivolgendosi agli alunni di tutti gli ordini scolastici dell’Istituto comprensivo di Sergnano.

Refezione

Infine, dopo un anno di mensa in aula per limitare i contatti fra gli alunni di classi diverse, è stato ripristinato anche il servizio di refezione scolastica, che dovrebbe partire indicativamente il 4 ottobre. La quota di iscrizione ammonta a 20 euro ad alunno e i buoni pasto per i singoli pranzi si possono acquistare alla tabaccheria «Padovani», in viale Europa.

Libri gratis

Inoltre, con un investimento di 8.200 euro l’Amministrazione comunale assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della primaria.