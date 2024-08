Cosa fare nella Bassa bergamasca e nel Cremasco nel weekend: gli eventi fino a 31 agosto

Ad agosto ci si annoia in città? Impossibile. Fino alla fine del mese tante iniziative per tutti i gusti a pochi chilometri da casa. Eccone una carrellata.

Festa bikers

Cologno

E’ iniziata martedì la 27esima edizione della Festa Bikers di Cologno che accompagnerà le notti estive fino a domenica 25 agosto. Tra le principali attrazioni, messe in campo dall’associazione Bikers Cologno al Serio ETS, anche un festival metal con ben 13 concerti gratuiti, rinomati kustomizer professionisti costruttori di motociclette in esemplare unico, numerosi stunt-man, Wall of Death, Kustom Lab, una tattoo area, zone food & beverage con oltre 2500 posti a sedere al coperto, demo e combattimenti marziali ed una mostra mercato dedicata al tema motociclistico. Confermata la storica sottoscrizione a premi con al primo posto una nuova fiammante Harley-Davidson Sport Nighster Special Biliard Gray messa in palio dall'associazione.

La programmazione

Venerdì 23 agosto (palco principale): Adversor (ore 21), Schizo official (ore 22) e Discharge (ore 23.10). Palco costruttori: 21.30 MotorTrinken e 22.50 Venus Mountains.

Sabato 24 agosto (palco principale): (20.45) Razgate, (21.35) Sabotage metal band, (22.45) Enforcer. Sul palco costruttori: (21.30) Sbarco, (22.30) Miss Kustom Biker.

Cologno Medievale

Cologno

Un viaggio nel tempo tra storia e tradizione che ogni anno rinnova la sua proposta con la manifestazione «Cologno medievale».

La suggestiva cornice del borgo di Cologno al Serio si prepara ad accogliere la nuova edizione di Cologno Medievale, un evento unico che, nei giorni sabato 31 agosto (dalle 16 alle 23) e domenica 1 settembre (dalle 10 alle 18), trasformerà il paese in un vivace villaggio medievale, offrendo ai visitatori un'immersione totale nella storia e nelle tradizioni del Medioevo. (qui tutti i dettagli)

Sant'Alessandro

Fara

Tre giorni di eventi a Fara per festeggiare Sant'Alessandro. Da questa sera, venerdì 23 a lunedì 26 agosto, giorno del Patrono, tutte le sere (dalle 19.30) si potranno degustare le prelibatezze dello street food di Luca. Si parte, quindi, venerdì con l'apertura della festa patronale alle 21 e la caccia al tesoro longobarda per le vie del paese. sabato dalle 19.30 serata giovani con intrattenimento e dj set. Domenica 25 agosto si riparte la mattina alle 8 con la gara ciclistica «Coppa Gonfalone» e alle 21 tombolata in piazza Roma. Durante la serata l'Amministrazione comunale procederà con le premiazioni per Fara comunità attiva e per il Torneo di burraco. Lunedì 26 alle 10.30 la messa solenne, mentre la sera alle 20.30 si terrà la tradizionale processione per le vie del paese e la chiusura, alle 22, come sempre affidata allo spettacolo pirotecnico offerto dall'Amministrazione comunale.

Teatro nel verde

Fara, Mornico, Brignano

Triplo appuntamento con gli spettacoli della rassegna «Natura e cultura» a Mornico, Brignano e Fara d’Adda.

Sabato 24 agosto alle 18 al Parco Santa Valeria di Mornico (in caso di maltempo nel Palazzo Comunale) va in scena «Quercus - Serenata per il mio albero», adattamento testi e voce narrante Patrizia Camatel, ispirato a «Essere una Quercia» di Laurent Tillon , musiche originali di Marco Silletti alla chitarra con Maria Grazia Reggio, al contrabbasso Matteo Ravizza. Domenica 25 agosto alle 18 al Parco Madonna dei Campi di Brignano (in caso di maltempo a Palazzo Visconti) va in scena «Storie Selvatiche» di e con Lorenza Zambon, oggetti d’arte di Antonio Catalano e produzione «Casa degli Alfieri – Teatro e Natura». Sabato 31 agosto alle 18 al Parco dell'Adda, a Fara, lungo la passerella sul fiume lo spettacolo «Aspettando il vento» (in caso di pioggia si terrà in Auditorium, piazza Patrioti). Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Cinema all'aperto

Romano

«R-Estate», a Romano torna la rassegna cinematografica all'aperto. Quattro appuntamenti con film da godersi sotto le stelle. E' la proposta promossa dalla Città di Romano in collaborazione la «Gasparina di Sopra» e «GVG». (qui tutti gli appuntamenti)

Sagra di San Bernardo

Castel Rozzone

Secondo weekend di festa a Castel Rozzone per San Bernardo Abate. Venerdì 23 e sabato 24 saranno all’insegna di cibo e musica che, dalle 19 in poi, sarà possibile ritrovare tra le mura dell’oratorio. Domenica 25 agosto, spazio allo spettacolo di burattini intitolato «Gioppino al castello del terrore» e allestito nel primo pomeriggio in piazza dal Comune. Alle 18 monsignor Norberto Donghi celebrerà la messa solenne a cui seguirà la processione. Dopo la benedizione, il divertimento sarà garantito dalla «Tagliata del salame» organizzata dal gruppo San Bernardo, dall’esibizione musicale del «Duo Mazzola» dal titolo «Fisarmonica e voci», e dallo spettacolo pirotecnico offerto dalla Pro loco.

Notte in Verde..llino

Verdellino

E’ quasi tutto pronto per la «Notte in Verde...llino»: appuntamento al 31 agosto con sport, workshop, spettacoli, musica, sfilate, bancarelle e ovviamente buon cibo. Per l’occasione il paese ospiterà anche la maxi riproduzione della Coppa di Europa League vinta dall’Atalanta nella magica notte di Dublino.

Il 1 settembre ancora divertimento con il laboratorio di ceramica in piazza della Resistenza, i madonnari (dalle 10) in piazza don Martinelli e alle 18 la messa al santuario a cui seguirà la processione in piazza.

Dalle 21 piazza don Martinelli si animerà, invece, con la musica della band «Disaster zone»

ColorFun

Calvenzano

La voglia di divertirsi non finisce mai e a Calvenzano ci pensa la «ColorFun - Tour 2024». Appuntamento il 31 agosto con il color party e la camminata più colorata dell'estate. La partecipazione è gratuita e si potrà acquistare il kit contenente sacca, tre buste di colore e occhiali fluo. Ritrovo alle 15 all'oratorio di Calvenzano per la partenza della camminata che si snoderà lungo un percorso facile e accessibile a tutti: bisognerà portare solo scarpe comode e tanta voglia di divertirsi.

La festa poi proseguirà nell'area ristoro dell'oratorio con il dj Kamillo e la voce di Jessica che vi accompagneranno fino alle 23.

Festalia

Ciserano

La terza edizione di «Festalia», l’innovativo Festival ideato da Arhat Teatro e le cui prime due edizioni hanno visto la partecipazione di migliaia di spettatori, va in tour a Ciserano organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il sostegno della Provincia di Bergamo. L’appuntamento è per il 29 e 30 agosto con chiusura il 1 settembre nelle vie e nelle piazze del centro storico, attorno al Municipio e alla chiesa parrocchiale di Ciserano. Una grande festa che proporrà varie forme di teatro, di musica, di danza, di arti varie. Il centro storico del paese sarà tutto un palcoscenico naturale dove si esibiranno, anche in contemporanea, in successione continua e con più repliche per sera, numerosi gruppi e singoli artisti. (qui il programma completo)

Festa della Geromina

Treviglio

E' la festa che per tradizione saluta l'estate e accompagna i trevigliesi verso il lento ritorno alla quotidianità dopo le vacanze estive.

E' la festa patronale della parrocchia S.Nome di Maria che dal 23 agosto all'8 settembre animerà la frazione della Geromina, a Treviglio.

Si parte quindi questa sera, venerdì 23 agosto, alle 19.30 con l'apertura dello stand gastronomico e alle 21 musica con dj set.

Stesso copione anche per domenica 25 agosto, mentre sabato a far cantare ci penserà l'orchestra «Luna Blu».

Cucina aperta tutti i giorni della sagra (da giovedì a domenica) alle 19.30 ma sul palco si daranno il cambio band e artisti tra i più apprezzati: Joe Senziani (giovedì 29 agosto), gli «Sprait» (venerdì 30 agosto), «I cugini per caso» con lo spettacolo musicale «Elvis & Adriano» con Vincenzo D'Asaro e ancora i «Madlei» con il loro repertorio di revival italiano. (qui per tutto il programma)

Gerundium Fest

Casirate

Fiumi di birra, cucina tipica bavarese, pizze e panini. E tutte le sere musica dal vivo sul palco con la novità dell’edizione 2024 delle feste a tema. La «Gerundium Fest», la più grande festa in stile bavarese della Lombardia è tornata in attività dallo scorso 14 agosto nella tensostruttura di via dell’Industria, nella zona produttiva di Casirate per la venticinquesima edizione.

Un traguardo importante per l’organizzazione, l’Associazione Gerundium Fest che ogni anno coinvolge e va lavorare centinaia di persone, attirando in paese centinaia di migliaia di clienti, offrendo momenti di divertimento. Quest’anno il PalaGerundium resterà aperto tutte le sere fino a domenica 8 settembre. La regina della festa è la birra, servite in caraffa da litro o mezzo litro la «Forst Fest Bier», classica bionda, o la «Weihenstephan», una hefe weissbier, ma anche birre in bottiglia (compresa la analcolica Forst 0,0%). Nella baita, sulla balconata all’ingresso c’è anche la possibilità di gustare vino bianco e rosso dell’Alto Adige.

Il programma completo delle serate di musica dal vivo e feste a tema: 23/8 The Funky Machines disco dance party; 24/8 Doc Live Band cover band italiana/intenazionale; 25/8 Cristoni D’Avena cartoon rock band; 26/8 Max Pezzali Tribute; 27/8 Teen’s Party a tema Disney Channel e hit 2000; 28/8 Tra Liga e Realtà tributo a Luciano Ligabue; 29/8 party «Voglio tornare negli anni 90» (dalle 21.30 consumazione obbligatoria 6 euro bibita o birra); 30/8 2000’s Rock Party tribute, cover party band; 31/8 Flexsound tribute band rock funky dance; 1/9 Tributo Italiano, festa di compleanno Gerundium Fest; 2/9 Max Pezzali Tribute; 3/9 Vipers tributo ai Queen; 4/9 Blascoriginal tributo a Vasco; 5/9 Absolute Five disco party live cover band; 6/9 Antani Project pop rock, ska e reggae; 7/9 Exes deluxe cover band; 8/9 party «Voglio tornare negli anni 90» (dalle 21.30 consumazione obbligatoria 6 euro bibita o birra).

ColorFest

Capralba

Capralba a tinte arcobaleno: domenica 25 agosto c'è la «ColorFest». La camminata colorata partirà alle 16.45 (il kit di partecipazione va ritirato a partire dalla 16 in piazza della Chiesa a Farinate) con un percorso di circa 3.5 chilometri e arrivo stimato intorno alle 18.30 in oratorio dove la festa proseguirà con la musica di dj Mizzo.

La partecipazione è gratuita e i kit saranno disponibili per i primi 200 iscritti e contiene sacchetti di polvere colorata, bottiglia di acqua, maglietta bianca, occhialini e braccialetti colorati. Lungo il percorso si incontreranno «zone di colore» con polveri colorate ricavate al 100% da prodotti naturali. In oratorio sarà, poi, possibile gustarsi un buon aperitivo al costo di 5 euro.

Musiche dal Messico

Romano

La musica e i colori del Messico invadono Romano. In occasione del 40esimo Festival internazionale del folclore e delle tradizioni in città si potrà godere dell'esibizione del gruppo «Messico - México arte y tradiciòn ballet folklòrico» (nella foto) fondato nel 1999. L'appuntamento è per sabato 24 agosto alle 20.45 in piazza Manetta. L'evento, gratuito, è promosso in collaborazione con il Comune di Romano e il Ducato di Piazza Pontida.

Festa del Michelasso

Brignano

A Brignano domenica è la «Festa del Michelasso». Ai bergamaschi non c’è bisogno di spiegarlo, il Michelasso è l’incarnazione della bella vita, il mestiere più bello di tutti (soprattutto in estate) e lo dice anche il detto in dialetto che «Ol mestér del Michelàs l’é maià, bif e ‘ndà a spas».

E allora perché non celebrarlo con una giornata (si parte alle 15 fino a mezzanotte) di arte e musica?

In programma domenica 25 agosto «Graffiti&tela libera», musica live con «Funky lemonade», dj set con Manuel Bettinelli, food&beverage con Grest Barbera & Nama Brewing. Insomma una festa da non perdere per chi ama bere, mangiare e andare a spasso.

Omar Fantini in piazza Setti

Treviglio

L’estate trevigliese non è ancora finita. Piazza Setti anche questo sabato, 24 agosto alle 21, si riempirà per accogliere il comico bergamasco Omar Fantini (nella foto).

Classe 1973, conduttore tv e radio, imitatore e «papà» del mitico Nonno Anselmo è pronto a far ridere tutti, grandi e piccini.

Sabato 31 agosto, invece, sempre in piazza Setti lo spettacolo music history show con HBH Band.

