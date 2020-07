Chiude la Bergamina per lavori alle fogne

Stop al transito sulla Bergamina, nel tratto compreso fra la Paullese e l’abitato di Dovera.

Bergamina chiusa

Da lunedì, fino al 12 agosto, la strada che mette in collegamento Lodigiano, Cremasco e Bassa bergamasca sarà interdetta al traffico, per via dei lavori alle fognature preannunciati da “Padania acque”. Tre settimane di blocco del traffico per la Bergamina, con buona pace dei ristoratori, che dovranno momentaneamente rinunciare all’indotto garantito dal transito dei mezzi pesanti. Saranno invece contenti i residenti, che da anni vorrebbero un paese privo di mezzi pesanti costantemente in transito.

Percorso alternativo

Un disagio non indifferente per la viabilità, considerata l’importanza dell’arteria. Per aggirare l’ostacolo, chi viene dalla Bassa diretto nel Lodigiano e viceversa, può comunque imboccare la Paullese verso Spino, quindi la provinciale verso Boffalora che porta dritto a Lodi.

