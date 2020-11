Cambio viabilità a Vailate

Dietrofront su via Dante a Vailate. Cambio viabilità entro fine mese.

Cambio viabilità

Torna il doppio senso di marcia in via Dante fino all’incrocio con via Ferrari, poi la strada sarà a senso unico fino a via Zambelli, ma al contrario. Inoltre nei parcheggi della scuola viene introdotto il disco orario con sosta massima di un’ora. Novità anche per via dei Fichi, che diventa ciclabile dall’incrocio con via Borghi fino ai parcheggi della scuola materna, con permesso di transito per i mezzi agricoli che lavorano sui terreni adiacenti.

