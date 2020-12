Bomi group acquisisce Consigliere Srl

Bomi Group annuncia l’acquisizione di Consigliere Srl, storica azienda italiana specializzata nella logistica farmaceutica.

A pochi mesi dall’acquisizione di Logifarma, Bomi prosegue il suo percorso di consolidamento nel settore farmaceutico, rafforzando la propria presenza in Italia e offrendo ai propri clienti la massima flessibilità nella gestione strategica delle scorte. Dal 1970 Consigliere, con sede a Settimo Milanese offre soluzioni logistiche specializzate alle principali aziende farmaceutiche e cosmetiche italiane.

Il management di Consigliere rimarrà all’interno del gruppo e garantirà la continuità dello sviluppo di successo dell’azienda e Marta Consigliere manterrà il ruolo di amministratrice delegata di Consigliere Srl, integrando la “Business Unit Bomi Italy Pharma”.

“Sono onorata di entrare a far parte di un gruppo grande e strutturato – ha commentato Marta Consigliere, AD di Consigliere Srl – Come amministratore cercherò di portare la mia esperienza e la mia capacità di curare i dettagli, che fanno la differenza. L’obiettivo è di far crescere l’azienda in ottica più strutturata, ma sempre attenta alle esigenze del cliente”.