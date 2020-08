Acqua gratis per i sergnanesi

Finalmente attiva la casa dell’acqua di via De Gasperi. Acqua gratis per tutti i residenti a Sergnano.

Acqua gratis

Una casa dell’acqua per potenziare il servizio idrico. Operativa 24 ore su 24, si trova in via De Gasperi ed è provvista di un erogatore di acqua liscia e gassata. Il progetto grazie a un accordo fra il Comune e il gestore del servizio idrico, “Padania acque”, allo scopo di migliorare l’accessibilità all’acqua in tutta la Provincia. Purezza e controllo, ma soprattutto gratuità. Attualmente, l’Amministrazione ha optato per la soluzione “acqua gratis” per tutti i cittadini di Sergnano, così da ridurre il consumo di acqua in bottiglia e conseguentemente limitare la diffusione di rifiuti plastici.

Regole di utilizzo

L’approvvigionamento ha un regolamento da rispettare, consultabile grazie alla cartellonistica presente in loco. Per la corretta fruizione del servizio è necessario rispettare la distanza di sicurezza di due metri dagli altri utenti in coda, munirsi di mascherina e di guanti. E’ fatto divieto di accostare la bocca e toccare gli erogatori con le mani. Si chiede inoltre di fare attenzione a non fare entrare in contatto i bordi di bottiglie e contenitori con i rubinetti.

TORNA ALLA HOME