A Santa Marta cerimonia di ringraziamento per chi sta aiutando la comunità

L’Amministrazione comunale di Pandino sta pensando a una cerimonia di ringraziamento per chi ha effettuato donazioni in favore della comunità durante l’emergenza causata dal Coronavirus.

Cerimonia di ringraziamento

Per chi ha effettuato donazioni, e lo sta facendo tuttora, a favore della comunità, l’Amministrazione comunale pandinese vuole consegnare un riconoscimento. Lo farà durante la festa patronale di Santa Marta, il prossimo 29 luglio. Le manifestazioni sono state sospese ma la celebrazione eucaristica si farà e il Comune organizzerà una piccola cerimonia sul sagrato della chiesa, in via Umberto I.

” Ci sembra opportuno dimostrare riconoscenza verso coloro che si sono impegnati in tutti i modi per sostenere le attività sociali dell’Amministrazione nel momento di maggiore emergenza e lo fanno anche ora – ha spiegato l’assessore con delega alla Comunicazione Francesco Vanazzi – attraverso donazioni economiche, di generi alimentari, materiale igienico-sanitario e quant’altro”.

TORNA ALLA HOME