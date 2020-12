A Quintano si raccolgono giocattoli usati per Natale

Hai giochi a casa che non usi più? Regalali a chi non può acquistarli. I giocattoli usati possono avere nuova vita.

Raccolta giocattoli usati

Per questo Natale l’Amministrazione di Quintano ha organizzato una raccolta di giocattoli da destinare ai bambini meno fortunati che altrimenti festeggerebbero un natale a mani vuote. A partire dal mese di dicembre, in paese ci sono diversi punti di raccolta per partecipare all’iniziativa. Da Macelleria Nonna Rosa, Milly Market, in chiesa e davanti al Comune ci sono gli scatoloni in cui conferire i giocattoli che avranno nuova vita. Tutti i giocattoli raccolti saranno donati alla Caritas di Crema, che ha allestito un punto di distribuzione permanente alla “Casa della Carità”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Quintano, in collaborazione con l’Oratorio San Giovanni Bosco e la Caritas diocesana.

TORNA ALLA HOME