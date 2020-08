Giuseppe Aschedamini festeggia cent’anni

Giuseppe Aschedamini compie cent’anni. Lunedì il sergnanese ha festeggiato il grande traguardo in compagnia dell’Amministrazione di Sergnano.

Giuseppe Aschedamini Centenario

Cento primavere sulle spalle per Giuseppe Aschedamini, che lunedì 10 agosto è stato invitato in Comune a Sergano per un omaggio al secolo di vita che l’uomo si è appena lasciato alle spalle.

Il sindaco Angelo Scarpelli ha dedicato una breve cerimonia all’arzillo centenario, che ha ricevuto gli auguri dai membri dell’Amministrazione presenti al ricevimento.

La pergamena ricordo

Non solo auguri al “nonno” di Sergnano, che nascendo nel primo dopoguerra, ha vissuto in giovinezza una delle pagine più oscure del secolo scorso, il Secondo Conflitto Mondiale.

Reduce della campagna di Russia, iniziata nell’agosto 1941 e terminata il 20 gennaio 1943 con la disfatta italiana, Giuseppe Aschedamini è stato omaggiato con una pergamena di ricordo a nome di tutta la comunità sergnanese.

