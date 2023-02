Settimana prossima in regalo con il Giornale di Treviglio le fragoline di bosco

Cari lettori, dopo un classico come il pomodoro, settimana prossima vi proponiamo un’interessante novità: le fragole di bosco. Le tipiche fragoline, deliziose e delicate, che si possono trovare spontanee nei boschi e in montagna, ma che possiamo anche coltivare in casa e sul balcone.

In regalo con il Giornale di Treviglio le fragoline di bosco

Da venerdì 24 febbraio, solo in regalo con il Giornale di Treviglio, avrete in regalo i semi della fragola di bosco, grazie alla collaborazione di Franchi Sementi e al sostegno di Novatex Italia.

È una pianta bassa che non richiede particolari cure essendo abituata a crescere in ambienti ostili come i boschi, ma richiede una adeguata umidità e parecchie ore di luce per svilupparsi. Probabilmente sarà una coltivazione che richiederà qualche accortezza in più, ma vedrete che non è così difficile e potrete essere soddisfatti. La pianta produrrà numerosi frutti di piccole dimensioni, dal colore rosso vivo, molto dolci e profumati.