Ecco i fiori amici delle farfalle: aiutiamo la natura e coloriamo le nostre case

Con la primavera e il risveglio della natura possiamo vedere sbocciare dei bellissimi e colorati fiori. E insieme a loro si rivedono anche tanti insetti, detti impollinatori. I più famosi sono le api, ma anche le farfalle svolgono questo fondamentale ruolo. Purtroppo, soprattutto nelle nostre città, queste delicate e variopinte creature sono sempre meno, ma anche noi possiamo fare la nostra parte.

Nella prossima puntata di ColtiviAmo, il programma di Telecity condotto da Silvia Valenti in onda domenica 4 maggio, si parlerà proprio di questo tema. Ricordiamo che ColtiviAmo viene trasmesso ogni domenica sera alle 20 (e in replica il martedì alle 10 e il giovedì alle 11.45). Una iniziativa del gruppo editoriale Netweek che vuole avvicinare telespettatori, lettori e scuole al mondo della natura, grazie al sostegno dei partner Technoprobe, Regione Lombardia, Consorzio Agrario Lombardo, Valentina Edizioni.

Ecco i fiori amici delle farfalle

Torniamo all’argomento della settimana, con i consigli del nostro esperto giardiniere Dario Nurri, che potrete vedere su Telecity. Quindi, come rendere i nostri giardini e balconi habitat ideali per le farfalle? Non dimentichiamo che questi insetti, oltre a garantire la biodiversità favorendo l’impollinazione dei fiori, sono essenziali nella catena alimentare e sono anche degli indicatori molto significativi sulle condizioni di salute dell’ambiente.

È possibile favorire la vita delle farfalle (che vivono da 7 a 60 giorni secondo la specie) coltivando su balconi e terrazzi e in giardino dei fiori ornamentali a loro molto graditi. Con un’avvertenza: non dobbiamo poi lamentarci se i bruchi (le larve delle farfalle) mangeranno le foglie delle piante coltivate, ma piuttosto ammiriamo la loro trasformazione.

Alcune farfalle sono attratte dalle fioriture di erbe selvatiche e infestanti, utili come cibo per i bruchi: ortica, carota selvatica, tarassaco, cardi, erba viperina, centauree, graminacee, romice, finocchio selvatico e ginestrino. Possiamo trovare posto in un angolo del giardino meno frequentato e meno ordinato, da lasciare affidato alla natura che lo popolerà rapidamente.

Se vogliamo, invece, piante più colorate e curate possiamo puntare sulla lantana, dai bei fiorellini in minuscoli mazzetti colorati: ottima anche in vaso, fiorisce fino all’autunno e supera l’inverno se viene protetta in serra o altro ambiente arioso e luminoso. Fra gli arbusti di media taglia, le farfalle prediligono il lillà e la buddleia. Quest’ultima viene chiamata da inglesi e tedeschi il “cespuglio delle farfalle”, mentre in Italia è nota come “albero delle farfalle”: fiorisce da giugno a settembre, con lunghi pennacchi di fiori violetti (ma anche rosa o bianchi) dall’intenso profumo fruttato, che esercitano un’attrazione irresistibile sui lepidotteri, e in particolare sulle vanesse.

In piccoli giardini, o su balconi e terrazzi, è possibile dare nutrimento alle farfalle attraverso le più diverse margherite, gli astri e le dalie. In alternativa, o meglio insieme, possiamo mettere tutte le salvie, da cucina e da fiore, il rosmarino, tutte le lavande, le mente, i minuscoli timi e perfino l’erba gattaia. E poi i garofanini e la saponaria. Infine, ricordatevi delle verbene e delle scabiose, le cui infiorescenze sono fra le più amate dalle farfalle.

Se avete un giardino, la soluzione migliore per invitare le farfalle è quella di creare un prato fiorito, dove possano crescere i fiori selvatici, evitando concimi chimici e spargendo in marzo e ottobre solo stallatico secco in scaglie. Voi godrete di tantissimi vantaggi: oltre alla vista di bellissime ali colorate da aprile a ottobre, avrete fioriture ininterrotte e non dovrete più preoccuparvi dello sfalcio dell’erba, perché basterà un taglio a metà giugno, alla fine della prima fioritura, e un secondo a metà ottobre per lasciare ordinato il prato in vista dell’inverno.

La Bergamina, scelta ideale per il vostro matrimonio

Lo sapevate che le feste comandate sono spesso l’occasione per una proposta di matrimonio? Sognavate di trovare l’anello nell’uovo di cioccolato?

Se è stata la Pasqua più romantica della vostra vita, noi siamo qui per celebrare il vostro amore alla Bergamina: il luogo dove i sogni diventano realtà.

Organizzare un matrimonio è un viaggio emozionante, e noi vi accompagniamo in ogni fase, rendendo il vostro giorno speciale davvero indimenticabile.

La nostra location è perfetta per ospitare cerimonie con rito civile e ricevimenti eleganti, avvolti in un’atmosfera romantica e raffinata. Ma soprattutto, non sarete mai soli: Grazia, la nostra esperta wedding planner, metterà passione e creatività nell’organizzazione del vostro matrimonio, curando ogni dettaglio con dedizione e professionalità.

Dal primo incontro fino al grande giorno, vi aiuteremo a progettare ogni aspetto della cerimonia e del ricevimento. La scelta degli allestimenti, la selezione del menù, il timing perfetto di ogni momento: tutto sarà pensato per riflettere il vostro stile e la vostra storia d’amore.

Il nostro chef Fabio di Gennaro crea menù esclusivi, composti da ingredienti freschi e di alta qualità, ogni portata è studiata per stupire e deliziare voi e i vostri ospiti. Inoltre, teniamo conto di tutte le esigenze alimentari, offrendo personalizzazioni per garantire un’esperienza culinaria impeccabile.

Perché scegliere La Bergamina? E’ una location incantevole per matrimoni civili e ricevimenti eleganti. Fornisce un servizio di wedding planner interno, per un matrimonio senza stress. Prepara menù raffinati, realizzati con ingredienti di alta qualità. Garantisce un’atmosfera romantica, curata in ogni dettaglio. E avrete al vostro servizio esperienza e professionalità per trasformare i vostri sogni in realtà.

Lasciatevi guidare dalla magia di La Bergamina e regalatevi un matrimonio che sarà ricordato per sempre.

Ristorante Hotel La Bergamina

Via Bergamina, 64 - 20862 Arcore (MB)

Tel. 039.615 988 - www.labergamina.it